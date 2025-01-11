Депутат Белик: Россия наладила схемы обхода санкций, обвала рынка не будет

Россия выработала эффективные методы, позволяющие обходить западные санкции. Новый пакет санкций, введенный США в отношении энергетической сферы, не вызовет обвала на рынке, рассказал РИА «Новости» депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик.
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