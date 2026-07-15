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ИА Регнум

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Призывающий убивать россиян за бонусы министр обороны Украины покидает свой пост

Призывающий убивать россиян за бонусы министр обороны Украины покидает свой пост

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров 15 июля подтвердил, что покидает свой пост. / Источник: © Global Look Press«Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны», — сообщил он в Telegram-канале.

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