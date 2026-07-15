Призывающий убивать россиян за бонусы министр обороны Украины покидает свой пост

Министр обороны Украины Михаил Фёдоров 15 июля подтвердил, что покидает свой пост. / Источник: © Global Look Press«Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны», — сообщил он в Telegram-канале.
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