В Болгарии идет обильный снег, в некоторых районах ограничено движение

Движение всех автотранспортных средств на некоторых дорогах второго и третьего класса в Пазарджикской области Болгарии временно ограничено из-за обильного снегопада, 12 января передает Болгарское национальное радио.
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