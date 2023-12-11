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Фильм режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь» стал победителем фестиваля Arctic Open

Фильм режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь» стал победителем фестиваля Arctic Open

Итоги VII праздника киноманов огласили на сцене Архангельского театра драмы накануне. Организаторы назвали имена победителей и лауреатов фестиваля и вручили награды, в том числе путёвки в экспедицию Арктического Плавучего Университета в 2024 году.

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