Фильм режиссера Бориса Хлебникова «Снегирь» стал победителем фестиваля Arctic Open

Итоги VII праздника киноманов огласили на сцене Архангельского театра драмы накануне. Организаторы назвали имена победителей и лауреатов фестиваля и вручили награды, в том числе путёвки в экспедицию Арктического Плавучего Университета в 2024 году.
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