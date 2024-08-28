МИД РФ: наемники прикрываются мирными жителями в Курской области

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Иностранные наемники принимают активное участие в нападениях на Курскую область, проявляя полное равнодушие к жизни местных жителей, включая детей, и готовность использовать их в качестве прикрытия.
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