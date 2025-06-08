Вэнс надеется, что Маск еще вернется в ряды соратников Трампа

Вице-президент США Джей Ди Вэнс выразил надежду, что Илон Маск сможет когда-нибудь вернуться в ряды наиболее преданных соратников главы Белого дома Дональда Трампа после того, как их отношения испортились.
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