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Царьград

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Началось. После ультиматума Трампа заполыхало по всей Украине. Подполье "зажигает огоньки"

Началось. После ультиматума Трампа заполыхало по всей Украине. Подполье "зажигает огоньки"

Россия ответила на ультиматум Трампа "огоньками" по всей Украине. Подполье отчиталось о поражённых целях.

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