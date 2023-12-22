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Россия выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета

Россия выбыла из топ-100 стран по скорости мобильного интернета

Россия опустилась с 99-го на 102-е место в рейтинге стран с самым быстрым мобильным интернетом. По мнению специалистов, это хороший результат, так как РФ продолжает развивать сети несмотря на санкционное давление и прекращение поставок оборудования.

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