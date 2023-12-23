Парламентарий киевского режима Никита Потураев поделился информацией о том, что транслирующийся в текущий момент телевизионный марафон «Единые новости», в котором освещается точка зрения Киева по поводу происходящего на территории державы, следует показывать до завершения противостояния с РФ.