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Общественная служба новостей

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В Верховной раде сообщили о необходимости сохранить «телемарафон»

В Верховной раде сообщили о необходимости сохранить «телемарафон»

Парламентарий киевского режима Никита Потураев поделился информацией о том, что транслирующийся в текущий момент телевизионный марафон «Единые новости», в котором освещается точка зрения Киева по поводу происходящего на территории державы, следует показывать до завершения противостояния с РФ.

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