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Новый спикер Белого дома не знает, отключили ли США Украину от разведданных

Новый спикер Белого дома не знает, отключили ли США Украину от разведданных Новый спикер Белого дома не смогла ответить на вопрос о том, прекратили ли США предоставлять развединформацию, в том числе спутниковую, Украине.

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