Друг дороже?

Подскажите, загоняюсь я или нетЖивём с парнем, у него есть друг с и по совместительству наш соседТак вот, мне кажется что его тянет больше к другу чем ко мнеМы каждые выходные сидим с этим другом пьем пиво, они вместе ездят на работу,в общем часто видятся и мне уже надоели эти пьянки, ведь я хотела провести выходные наедине с парнемНа что он отвечает что и так после работы видимся дома, но мы в будни не гуляем и сидим дома, он устаёт и рано ложится, а я хочу куда нибудь сходить с нимА на этой неделе так вообще забыл что мы договаривались фильм посмотреть в пятницу и сходить погулять на выхиПриехал сегодня с работы и говорит вот друг позвал, пошли опять пиво пить с другом, а на выхи поедем в другой город с ним жеКак и сказал про наши планы забылКак то всегда стремимся с другом бытьСкажите это в порядке вещей или у меня загоны? А что будет когда дети будет, ничего же не поменяется наверно? .