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Друг дороже?

Друг дороже?

Подскажите, загоняюсь я или нетЖивём с парнем, у него есть друг с и по совместительству наш соседТак вот, мне кажется что его тянет больше к другу чем ко мнеМы каждые выходные сидим с этим другом пьем пиво, они вместе ездят на работу,в общем часто видятся и мне уже надоели эти пьянки, ведь я хотела провести выходные наедине с парнемНа что он отвечает что и так после работы видимся дома, но мы в будни не гуляем и сидим дома, он устаёт и рано ложится, а я хочу куда нибудь сходить с нимА на этой неделе так вообще забыл что мы договаривались фильм посмотреть в пятницу и сходить погулять на выхиПриехал сегодня с работы и говорит вот друг позвал, пошли опять пиво пить с другом, а на выхи поедем в другой город с ним жеКак и сказал про наши планы забылКак то всегда стремимся с другом бытьСкажите это в порядке вещей или у меня загоны? А что будет когда дети будет, ничего же не поменяется наверно? .

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Денис
Баба из тех эгоисток которой надо чтоб он и зарабатывал и с ней куда нибудь ходил, но как тогда он будет зарабатывать? Если же и в свободное время с ней никуда не ходит, значит она либо скучная квашня, либо истеричка. С ней и подруги не хотят так же отдыхать как с ним друзья. Посылай её подальше, она думает только о себе, от неё толку не будет.
Владимир Eвтушенко
Такой бред несут только дебилы, которым любая женщин7а откажет во всех смыслах. Сопляк, тебе давно 15 стукнуло?
Денис
Видать тебе и отказывают если знаешь.
Владимир Eвтушенко
В отличии от тебя не отказывают.Так сколько тебе месяцев, сопляк?
Элина Морозова
Пивной алкоголизм налицо. Дальше будет хуже. Разжиреет, станет дряблым, появятся ряд сопутствующих заболеваний..Раз он даже на прогулки не ходит.. К 40 годам будет болезная развалина.
Наум Наумов
Не факт, что у него алкоголизм. Найдёт себе нормальную девку и прекратит пивные посиделки.
Элина Морозова
Регулярное потребление -не алкоголизм? Ну значит пьянство. И ему бы молиться на бабу, что она ПОКА еще терпит. А зачем ей такое недоразумение? Бросит его. А какой бабе нужнО такое недоразумение? Да еще сожительствовать...
Наум Наумов
Бросит, он страдать не будет. Вот тумбочка, вещь, в хозяйстве полезная, но с тумбочкой скучно и не интересно. Нет смысла даже надеяться, что кому-то вдруг станет с тумбочкой весело и интересно, а деваха, похоже, даже этого не может понять.
Анна Эржибова
Позвал друг так пусть он идёт какого она с мужиками сидит пьёт пиво?меня всегда это бесило
Элина Морозова
Конечно. Какая польза от пивной тумбочки -бочки? Так она и говорит, что ей с этой скучно и неинтересно. Только мешается , да и другана-* еще в дом тащит.Вот пора бы ей понять, что пора тумбе тумака дать)))
Элина Морозова
Ну раз это у них дома происходит, то куда ей деваться? А когда не дома, тогда можно найти себе интересную компанию. Не сидеть же тупо одной?
Анна Эржибова
Не участвовать в пьянке очень просто не согласны?
Элина Морозова
Не думаю, что она пьянствует. Посидеть за столом за компанию- это нормально. Но только не тогда, когда эти посиделки становятся регулярными и систематическими.. Был бы у нее к этому интерес, она бы и радовалась..
Владимир Eвтушенко
+++++++++++++ всё именно так и будет
Владимир Eвтушенко
Дурак ты, жизни не знающий.
Анна Эржибова
Даже не в пьянке дело,ладно:)
Вера Федорова
"Скажите это в порядке вещей или у меня загоны?" В порядке вещей. Всё закономерно: друг- для дружбы, а подруга- для секса и обслуги. По-другому он её не воспринимает, иначе не предлагал бы ей только сожительство.
Денис
друг- для дружбы, а подруга- для секса и обслуги. ==== Если у женщины подруга, то подруга женщине для секса? )))
Вера Федорова
Мы обсуждаем здесь конкретную ситуацию.
Денис
Ты же сказала, вот я переспросил уточнить.
Владимир Eвтушенко
++++++++++++++++++++++++++++++++++
Наум Наумов
Деваха, очевидно, туповата и скучновата, ветер в голове. Ясен пень, мальчонке с ней скучно, вот он и идёт к другу, это совершенно естественно.
Элина Морозова
Ну канешна... Вот если бы у нее было пиво в голове... А у тебя какая субстанция в голове?))))
Наум Наумов
Пиво в голове, ещё хуже ветра в голове.
Элина Морозова
У тебя там что?
Наум Наумов
А про меня, вообще, ничего. Морозова, мы обсуждаем дуру из статьи, которая к 40 годам станет квашнёй. А я тут совсем не причём.
Элина Морозова
А в статье только дурак есть с пивом вместо мозгов))) А у тебя что ВМЕСТО?
Наум Наумов
Нет. Неверное понимание. В статье есть дура, повествующая о своей дурости, дурацких комплексах, верованиях и стереотипах. А мужик, в статье так, чиста для иллюстрации девичьей тупости.
Элина Морозова
Конечно дура, раз до сих пор пивного деграданта не отправила за горизонт. Все еще сомневается. А что у тебя в голове?
Владимир Eвтушенко
Говно в голове у этого лицемера, пытающегося показать себя умным.
Элина Морозова
Сие -загадка уже для многих)) Мнения разделились. От пустоты до овна))))
Анна Эржибова
Что будет?ничего кроме пьянки,ничего,а друг это пока......
Владимир Eвтушенко
Гони в шею этого голубого алкаша.
Элина Морозова
А действительно. Может он впрямь голубой? Пусть переселяется в квартиру к другу))))
Денис
Владимир Петушенко, если ты меня в ЧС отправил, это подтверждает мои подозрения что ты дрочишь на сайте старухи точка сру. А что ты старый пердун это давно известно, ведёшь себя как недотраханная старуха.

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