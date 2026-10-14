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Зыкина отбила у Быстрицкой охоту петь — а памятник подруге добилась поставить сама Быстрицкая

Зыкина отбила у Быстрицкой охоту петь — а памятник подруге добилась поставить сама Быстрицкая

Элина Быстрицкая вышла на сцену с полноценными сольными концертами только после 80 лет. Почему актриса с прекрасным голосом десятилетиями почти не пела — для поклонников это долго оставалось загадкой.

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