Ремонт клавиатуры ноутбука

Ремонт ноутбуков Infinix и других брендов часто включает восстановление или замену клавиатуры. Со временем пользователи могут столкнуться с такими проблемами, как залипание клавиш, некорректная работа кнопок или полное отключение клавиатуры.
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