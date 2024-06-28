Блогеры Бустер и Андрей Прокофьев, размышляя о благотворительности Егора Крида, не скрывают своего скептицизма.
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Блогеры Бустер и Андрей Прокофьев, размышляя о благотворительности Егора Крида, не скрывают своего скептицизма.