Царьград коллаж Царьграда Украинский лидер заявил, что ВСУ не впервые применили дальнобойное оружие для ударов по русской территории.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- «Запрет и конфискация»: тихая продажа элитной квартиры в Москве вышла боком затаившейся Ротару
- "Можно разбить "Южмаш" сверху, а внизу будет все работать": Первое боевое применение межконтинентальной убийцы ПРО
- Был бы слесарем, если бы не Союз, а все туда же: мои мысли о недавнем интервью «кормильца» Ивара КАЛ(ныньша)
Свежие комментарии