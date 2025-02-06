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Биолог указала на вредные свойства белого хлеба из магазина

Биолог указала на вредные свойства белого хлеба из магазина

Биолог Ирина Лялина рассказала, как может вредить здоровью привычка есть хлеб из муки высшего сорта. Биолог Лялина указала на вредные свойства белого хлеба из магазина, отметив, что опасность такого продукта для организма определяется, прежде всего, его употреблением в большом количестве.

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