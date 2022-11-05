Кулеба: Киев договорился с несколькими странами о поставках систем ПВО до конца года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на поставку новых систем противовоздушной и противоракетной обороны до конца этого года и что договоренности с несколькими странами уже находятся в процессе реализации.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на поставку новых систем противовоздушной и противоракетной обороны до конца этого года и что договоренности с несколькими странами уже находятся в процессе реализации.
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