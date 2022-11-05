Uspei.com

11 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Olga Chuhutina
    Будут гордо умирать на рабочем месте..Путин повысил пре...
  • Галина Светлая
    Ублюдок.“Русских нужно ун...
  • Severyanin
    Хочу напомнить немцам, не злорадствуя, а просто по человечески. Жить спокойно, в достатке, в тепле, пить пиво в неогр...Spiegel: российск...

Кулеба: Киев договорился с несколькими странами о поставках систем ПВО до конца года

Кулеба: Киев договорился с несколькими странами о поставках систем ПВО до конца года

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев рассчитывает на поставку новых систем противовоздушной и противоракетной обороны до конца этого года и что договоренности с несколькими странами уже находятся в процессе реализации.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх