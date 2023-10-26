Палил по всем без разбора. Что известно о массовом расстреле людей в городе Льюистоне

Стрельба в Мэне стала самым масштабным ЧП в США за 2023 год По меньшей мере 22 человека погибли и еще более 50 получили ранения в результате массовой стрельбы в городе Льюистоне (штат Мэн), которую открыл инструктор по оружию в запасе армии США.