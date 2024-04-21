В Конгрессе США обеспокоились будущим американских детей из-за помощи Украине

Сенатор Джонсон: помощь США Украине расхищает будущее американских детей Новый пакет помощи Украине и другим странам, одобренный Палатой представителей Конгресса США, расхищает будущее американских детей.
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