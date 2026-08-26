НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ТАСС

2 подписчика

На "Технопроме" показали цифрового аватара Пушкина

На "Технопроме" показали цифрового аватара Пушкина

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Цифрового аватара поэта Александра Пушкина, который читает стихи и отвечает на голосовые вопросы посетителей, представили на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске на стенде Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), передает корреспондент ТАСС.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии