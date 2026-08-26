На "Технопроме" показали цифрового аватара Пушкина

НОВОСИБИРСК, 26 августа. /ТАСС/. Цифрового аватара поэта Александра Пушкина, который читает стихи и отвечает на голосовые вопросы посетителей, представили на форуме "Технопром-2026" в Новосибирске на стенде Новосибирского государственного технического университета (НГТУ НЭТИ), передает корреспондент ТАСС.