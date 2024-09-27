Татарстан занял 4-е место по продажам новых авто

Татарстан занял 4-е место среди регионов по числу продаж новых автомобилей. В августе 2024 года в республике продали 6 121 машину — на 2,1 тысячи больше, чем в августе 2023 года, следует из подсчетов «Автостата».
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