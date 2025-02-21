“Это победа для игроков”: Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида высказался о переносе э...

“Это победа для игроков”: Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида высказался о переносе эксклюзивов Xbox Series X|S на PlayStation 5Ёсида считает, что владельцы консолей PlayStation оказались в выигрышной ситуации — теперь на PlayStation 5 появится еще больше игр, которыми прежде Microsoft не была готова делиться.