В Херсонской области сотрудники полиции присоединились к акции «Георгиевская ленточка»

В преддверии празднования 80-ой годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне сотрудники Госавтоинспекции ГУ МВД России по Херсонской области совместно с ФКУ Упродор «Тамань» провели акцию «Георгиевская ленточка» на федеральной трассе Р-280 «Новороссия».