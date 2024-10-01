В Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры

На территории Херсонской области, контролируемой Киевом, повреждена критическая инфраструктура. Об этом проинформировал назначенный украинскими властями на должность главы областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.
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