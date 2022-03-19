Виралайф

128 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Andrey S
    Гы, "необоснованного повышения цен"... И чё? У нас по закону каждый мироед имеет право задирать цену на продаваемый т...В России зафиксир...
  • Михаил Бутов
    Хотелось бы кроме бла-бла-бла вот по этому заявлению:"американские компании, которые участвовали в организации похода...Неоплаченный долг...
  • Дану Фиолетово
    Айфончик голос подал про него забыли.Дмитрий Медведев:...

Москвич лишился 37 млн рублей при попытке обменять их на доллары

Москвич лишился 37 млн рублей при попытке обменять их на доллары

Молодой москвич потерял более 37 миллионов рублей при попытке купить на них доллары. Предполагаемый аферист задержан, им оказался уроженец Чечни с криминальным прошлым, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх