Чай с хазратом: «Если бы в СССР не подняли руку на веру, это был бы золотой век»

Где советские мусульмане читали намаз? Как праздновали Курбан-байрам и Ураза-байрам? Ездили ли в хадж? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» рассказал имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.