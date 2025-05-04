Чай с хазратом: «Если бы в СССР не подняли руку на веру, это был бы золотой век»

Где советские мусульмане читали намаз? Как праздновали Курбан-байрам и Ураза-байрам? Ездили ли в хадж? На эти и другие вопросы в проекте «Чай с хазратом» рассказал имам-хатыб казанской мечети «Гаиля» Рустам хазрат Хайруллин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии