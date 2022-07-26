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Фантастические коллажи, которые изменят ваше представление о размерах известных объектов

Фантастические коллажи, которые изменят ваше представление о размерах известных объектов

Один из крупнейших околоземных астероидов из группы аполлонов – «Дионис», диаметром приблизительно 1,5 километра, немного больше одного пролета моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско / ©Kevin Wisbith Один из крупнейших нефтяных танкеров в мире, длинной 470 метров в главном озере Центрального парка Нью-Йорка / ©Kevin Wisbith Вымерший вид древнего скорпиона, Pulmonoscorpius kirkonensis, который достигал в длину 60 сантиметров, то бишь был размером с домашнюю кошку / ©Kevin Wisbith Знаменитый «Титаник» длиной 268 метров — он чуть меньше современного американского авианосца «Рональд Рейган» / ©Kevin Wisbith Ракетный двигатель М-1 был разработан в 1950-х годах для космической программы NASA, но его так и не построили.

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