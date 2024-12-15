В народном календаре сегодня день Аввакума. Обычно он бывает холодный, ветряный и довольно мрачный. Отлично, если 15 декабря у вас получится заняться рукоделием или раздать старые вещи нуждающимся.
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В народном календаре сегодня день Аввакума. Обычно он бывает холодный, ветряный и довольно мрачный. Отлично, если 15 декабря у вас получится заняться рукоделием или раздать старые вещи нуждающимся.