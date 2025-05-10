ВСУ продолжают игнорировать условия прекращения огня, несмотря на его формальное введение. Согласно информации Министерства обороны России, за последние 24 часа украинские подразделения совершили свыше девяти тысяч случаев нарушения режима тишины.
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