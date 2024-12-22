В Германии построили мост, который никуда не ведет

Мост, который никуда не ведет, появился посреди поля в немецком городе Радебург федеральной земли Саксония, где проживают более 7 тысяч жителей, на его строительство потратили 900 тысяч евро, пишет газета Bild.
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