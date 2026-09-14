Второй ИТ-форум «Цифровые решения» пройдет в столице с 6 по 10 октября

С 6 по 10 октября 2026 года в национальном центре «Россия» Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации при поддержке Правительства России проводит второй ИТ-форум «Цифровые решения».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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