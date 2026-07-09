Наше Ховрино
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Наше Ховрино

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Развить эмпатию и чуткость помогут подросткам в семейном центре на Клинской

Как научиться понимать друзей без слов и поддерживать их так, чтобы это не выглядело навязчиво? Ответы на эти вопросы подростки смогут найти в эту пятницу, 10 июля, в семейном центре «Преображение» в районе Ховрино.

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