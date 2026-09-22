Экс-боец ВСУ рассказал о формировании украинской бригады спецназа

На фронте появилось новое формирование, собранное из бывших украинских военных. Речь идет о добровольческой бригаде специального назначения, костяк которой составили бывшие военнослужащие ВСУ, перешедшие на сторону России.
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