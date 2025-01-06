В Смоленской области языковая школа Leo School оставила преподавателя без зарплаты

На нарушение прав смолянина отреагировала профильная региональная госинспекция Частная школа иностранных языков Leo School в Гагарине Смоленской области оставила своего преподавателя без положенный за октябрь прошлого года заработной платы.
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