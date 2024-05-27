Слова Сырского о французских инструкторах объяснили бюрократическими моментами

Подписание главнокомандующим Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александром Сырским документов, разрешающих допуск французских военных инструкторов в учебные центры в стране, вызвано необходимостью согласования бюрократических моментов.
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