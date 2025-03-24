На Запорожскую АЭС Трамп не претендует, но знает, как распорядиться тремя украинскими атомными станциями

Борис Марцинкевич: Украина до сих пор продаёт электричество в Европу Михаил Зубов На фото: Хмельницкая АЭС (Фото: ТАСС) Материал комментируют: Борис Марцинкевич После телефонного разговора Дональда Трампа с Зеленским, последний провел брифинг, на котором исказил содержание беседы и приплёл к этой теме Запорожскую АЭС.