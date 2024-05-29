Основы и преимущества газопоршневых электростанций Юлия СоколоваГазопоршневые электростанции становятся все более популярными в секторе генерации электроэнергии благодаря своей эффективности и экологической чистоте.
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