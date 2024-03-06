Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что новость об отставке заместителя госсекретаря Америки Виктории Нуланд является намеком для главы киевского режима Владимира Зеленского о скорой смене курса на Украине.
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