Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что новость об отставке заместителя госсекретаря Америки Виктории Нуланд является намеком для главы киевского режима Владимира Зеленского о скорой смене курса на Украине.