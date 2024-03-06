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Рогов: Отставка Нуланд намекнула на смену американского курса по Украине

Рогов: Отставка Нуланд намекнула на смену американского курса по Украине

Сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что новость об отставке заместителя госсекретаря Америки Виктории Нуланд является намеком для главы киевского режима Владимира Зеленского о скорой смене курса на Украине.

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