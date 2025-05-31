Шоу-бизнес: Как девочка из Томска покорила Бродвей, ушла из A’Studio ради наркомана, а в итоге осталась одна: Как живёт в 50 Полина Гриффис

Полина Гриффис смогла возродить группу A’Studio после того, как ее покинул прошлый солист Батырхан Шукенов.
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