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Шоу-бизнес: Как девочка из Томска покорила Бродвей, ушла из A’Studio ради наркомана, а в итоге осталась одна: Как живёт в 50 Полина Гриффис

Шоу-бизнес: Как девочка из Томска покорила Бродвей, ушла из A’Studio ради наркомана, а в итоге осталась одна: Как живёт в 50 Полина Гриффис

Полина Гриффис смогла возродить группу A’Studio после того, как ее покинул прошлый солист Батырхан Шукенов.

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