Сыгран седьмой тур чемпионата Европы по шахматам среди ветеранов (50+)

Единоличным лидером на чемпионате Европы по шахматам среди ветеранов (старше 50 лет) в Линьяно-Саббьядоро (Италия) стал Михаил Кекелидзе после седьмого тура 31 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.