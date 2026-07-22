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Культуромания

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Исторический сериал «Арсеньев» с Евгением Мироновым выйдет осенью

Исторический сериал «Арсеньев» с Евгением Мироновым выйдет осенью

Народный артист России Евгений Миронов исполнил главную роль в исторической приключенческой драме «Арсеньев», которая расскажет о жизни великого русского исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева.

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