Исторический сериал «Арсеньев» с Евгением Мироновым выйдет осенью

Народный артист России Евгений Миронов исполнил главную роль в исторической приключенческой драме «Арсеньев», которая расскажет о жизни великого русского исследователя Дальнего Востока, писателя Владимира Арсеньева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии