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Факт предательства запустит механизмы очищения кровеносной системы государства

Факт предательства запустит механизмы очищения кровеносной системы государства

Отвечу сразу на несколько претензий общей тематики «хватит уже про мятеж Пригожина, надоело». К величайшему сожалению, пишущие такое не очень сильны в истории, хорошенько подзабыли (или не знали) – Россию невозможно победить в открытой войне.

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