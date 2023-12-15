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Нижегородская правда

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Более 20 представителей промпредприятий Нижегородской области прошли программу повышения квалификации «Школа работодателя»

Более 20 представителей промпредприятий Нижегородской области прошли программу повышения квалификации «Школа работодателя»

 Более 20 представителей стратегических предприятий Нижегородской области из разных отраслей промышленности и из АПК прошли программу повышения квалификации руководителей по персоналу «Школа работодателей».

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