Более 20 представителей промпредприятий Нижегородской области прошли программу повышения квалификации «Школа работодателя»

Более 20 представителей стратегических предприятий Нижегородской области из разных отраслей промышленности и из АПК прошли программу повышения квалификации руководителей по персоналу «Школа работодателей».
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