✈️ Сводки за ночь по сбитым БПЛА Шесть беспилотников перехвачены над территорией Краснодарского края.
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✈️ Сводки за ночь по сбитым БПЛА Шесть беспилотников перехвачены над территорией Краснодарского края.