Тульскую область ждут гроза, ливень и ветер

Ожидается гроза, ливень и усиление ветра до 15 м/с в Тульской области до конца суток 26 июля.Ситуационный центр губернатора сообщил жителям Тульской области об изменениях погодных условий в ближайшие часы.
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