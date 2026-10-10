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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ларионов об Овечкине в СКА: «Саша к нам не поедет, он динамовец, не наш человек. Я могу многое хотеть, но решать будет сам Овечкин»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался о том, может ли Александр Овечкин поиграть за клуб из Санкт-Петербурга в Фонбет чемпионате КХЛ .

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