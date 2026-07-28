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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Милей считает, что Демпартия США и власти Бразилии и Мексики финансируют кампанию против Аргентины и ее сборной: «Они не хотят, чтобы идеи свободы побеждали»

Хавьер Милей заявил, что критика в адрес аргентинской сборной, обвинения ее болельщиков в расизме и теории заговора о якобы тайной поддержке со стороны ФИФА – все это часть скоординированной кампании.

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