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Суть Событий

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Вопрос о защите объектов IT-инфраструктуры решается, но восстановление "Яндекса" быстрым не будет

Вопрос о защите объектов IT-инфраструктуры решается, но восстановление "Яндекса" быстрым не будет

Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что власти работают над защитой объектов IT-инфраструктуры. По его словам, то, что сервисы сохраняют работоспособность после атак, говорит о проведенной работе по их резервированию.

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