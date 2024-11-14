В Северном Медведкове обустроили современную голубятню

Недавно в сквере по Олонецкому проезду появилась новая голубятня. О птицах и о том, как из старых «избушек» их переселяют в современные домики, корреспонденту «ЗБ» рассказал голубевод с многолетним стажем Александр Архипов.
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