Молодой борец вошел в историю сумо

Молодой борец сумо вошел в историю этого вида борьбы в воскресенье, выиграв крупный турнир всего через полтора года после своего дебюта в традиционной японской дисциплине, что стало самым быстрым подъемом в истории и побило рекорд 110-летней давности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии